Casertana, Silva è già pronto: verso debutto da titolare col Rende

di Riccardo Marocco

Dopo Paparusso nella seduta di giovedì, ieri primo allenamento con la sua nuova squadra anche per Jacopo Silva, l'altro neo acquisto della Casertana. Per l'ex Piacenza si profila subito l'esordio con la maglia rossoblù per il match di domani al Pinto contro il Rende dove dovrebbe sistemarsi al centro del terzetto difensivo. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Silva fisicamente è a posto avendo già alle spalle l'intera preparazione precampionato con la sua precedente squadra con la quale, peraltro, ha anche giocato l'intera gara di campionato di domenica scorsa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

