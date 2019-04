La Casertana sogna la remuntada con la scossa di Pochesci all'attacco

di Domenico Marotta

Casertana di rimonta sei mesi e mezzo dopo. Risale al 29 settembre l'ultima volta in cui i falchetti sono riusciti a ribaltare il risultato. Era la quarta giornata di campionato e contro il Catanzaro al gol di Maita risposero D'Angelo e Castaldo.



La squadra veniva da due sconfitte consecutive e con quel successo contro una diretta concorrente riaccese le speranze di promozione diretta. Poi, nelle settimane successive, il lento declino nel gioco, nei risultati e nella classifica. Pochesci, terzo allenatore della stagione, ha rilevato una squadra decimata da infortuni e squalifiche, con poche certezze sul piano del gioco e soprattutto demoralizzata. La vittoria di domenica contro il Siracusa e soprattutto la rimonta completata dimostrano, unitamente al successo sofferto di Monopoli, che il tecnico un primo risultato l'ha ottenuto: la squadra, mentalmente è di nuovo sul pezzo. E la svolta, già di per sé è importante, perché la Casertana, pur se ancora imperfetta in termini di organizzazione di gioco, ha giocatori così superiori dal punto di vista tecnico che le gare le può vincere anche con la giocata del singolo. Domenica l'uomo della svolta è stato Zito che sulla corsia di sinistra ha letteralmente demolito la resistenza della difesa del Siracusa. La copertina va al solito Castaldo che ha siglato una doppietta salendo a quota 17 in classifica marcatori ma, come sottolineato dallo stesso bomber, il merito dei suoi gol va equamente diviso con i compagni. Due certezze dunque per Pochesci: una, quella nuova, è che la Casertana ha deciso di seguirlo come condottiero nel tentativo di sistemare la stagione; la seconda, ma quella c'è sempre stata, è che in rosa ci sono calciatori in grado di vincere le partite quasi da soli. Due dati fondamentali da verificare già nel prossimo turno. Sabato (ore 14.30) la Casertana farà visita alla Reggina in uno scontro diretto per la qualificazione ai playoff.



