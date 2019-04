Casertana, il Pinto motore del club: ecco il progetto del presidente

di Domenico Marotta

Casertana-Pinto: il sogno di D'Agostino prende forma. Stadio rinnovato in tre step, è questo il progetto che i tecnici del presidente stanno pensando di sottoporre al Comune, che si è reso disponibile ad indire una manifestazione di interesse pubblico.



Primo passo, la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica. La Casertana ha raccolto già tre preventivi: investimento da 600mila euro che il club ammortizzerebbe in qualche anno, grazie al risparmio sull'affitto dei campi di allenamento (60mila euro a stagione) sul canone d'uso che paga per lo stadio (50mila euro per campionato). L'opera può essere realizzata già in estate. Così come il secondo step che prevede la valorizzazione della piazzetta che è in corso di realizzazione al posto della Curva sud e la realizzazione di uffici e store al primo piano della Tribuna. Il presidente immagina lo stadio anche come un polo commerciale e amministrativo che finanzi in parte le attività sportive. Di entrambe le cose si potrà discutere una volta concluse le Universiadi.



