Casertana, stretta su Adamonis: «Ma sarà il nostro ultimo colpo»

Il mercato della Casertana è chiuso, per cui non ci saranno altri arrivi. Lo ha detto il presidente D'Agostino e lo ha ribadito il consulente Martone. La Casertana «sta bene così», anzi, «sta benissimo proprio per come eravamo partiti e come, invece, stiamo adesso».



Parole inequivocabili che non lasciano adito ad altre congetture. C'è solo un'eccezione. «Riguarda il portiere - prosegue Martone - e per questo ruolo stiamo definendo i dettagli per ingaggiare Adamonis dalla Lazio. Questa eccezione, tuttavia, è derivata dal fatto che la trattativa per il ragazzo è antecedente alla dichiarazione del presidente, per cui prima che si chiudano ufficialmente le operazioni di mercato cercheremo di risolvere la questione e tesserare Adamonis».



Il mercato, lo ricordiamo, chiuderà i battenti alle 20 di dopodomani, ciò per effetto della proroga di sei giorni concessa dalla Federcalcio a seguito del rinvio dei campionati di Lega Pro al 15 settembre prossimo, ben tre settimane dopo la data originariamente programmata. A questo punto, è lecito supporre che non arriverà il regista di centrocampo. Fino alle ore scorse ore sono circolate tutta una serie di voci di elementi che il club rossoblù stava trattando, a partire da Alessandro Bruno del Livorno, per poi proseguire con Mattia Proietti del Pescara, la «suggestione» Antonio Vacca del Parma, fino ad arrivare a due ex giocatori dell'appena disciolto Avellino cioè Federico Moretti e Fabrizio Paghera. Tutti nomi di elevato valore tecnico che avrebbero alzato ulteriormente l'asticella in un organico già di ottimo livello. «Sono soltanto voci - ribadisce Martone - perché non c'è stata alcuna trattativa in tal senso. È chiaro che spesso ci contattano i procuratori per proporci i propri giocatori. Al momento, però, posso assicurare che, a eccezione di Adamonis per il quale, ripeto, dobbiamo ancora concludere la trattativa, non ci saranno altri arrivi».



