La Casertana taglia tutti i big: via Castaldo, Gonzales e Flores

di Riccardo Marocco

Si fa in salita l'accordo tra la Casertana e il bomber Gigi Castaldo. Dopo l'incontro tra lo stesso Castaldo, il suo procuratore Ernesto De Notaris e il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante, avvenuto nella tarda serata di martedì, le parti, sembrano essere piuttosto distanti con il dirigente rossoblù che, almeno per ora, si è visto rispedire al mittente la proposta di rinegoziare il contratto (attualmente in scadenza il 30 giugno del 2021) a condizioni economiche più favorevoli per la Casertana.



