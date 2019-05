Casertana, si salvano solo i tifosi: il tonfo dei big chiamati da Martone

di Domenico Marotta

Dalle sfavillanti luci della presentazione di settembre scorso al plumbeo cielo di Brindisi.



Nove mesi dopo, il sogno della Casertana si spegne nel fango del Fanuzzi. Anche quelli che ancora ci credevano hanno dovuto togliersi la benda dagli occhi: la squadra che doveva conquistare la B è mediocre e demotivata. I numeri lo certificano ormai senza appello: nono posto in campionato e eliminazione al primo turno dei playoff contro un Francavilla organizzato, ma alla portata. Le doti tecniche di Castaldo, unico da assolvere con formula piena, e compagni non si discutono, ma a Brindisi sono mancate la tenacia nei contrasti, la corsa, la fame sui palloni vaganti. Se i falchetti ci avessero messo almeno quello, forse, sarebbero usciti tra gli applausi nonostante la sconfitta. Così, invece, solo fischi, e addio ai propositi di rivalsa più volte sbandierati da dirigenti e calciatori alla vigilia degli spareggi promozione. Questa Casertana ha fallito miseramente l'obiettivo, anzi, non ci si è neppure avvicinata. Ed ora è il momento di riflettere sul futuro perché la piazza non pretende la promozione ma neppure accetta di essere svilita nel suo orgoglio. L'ambiente ha scelto il principale responsabile del fallimento sportivo: lo hanno detto in coro a chiare lettere i 174 tifosi presenti a Brindisi e lo ripetono costantemente gli altri appassionati attraverso i social network. «Martone deve andare via». È quasi un'invocazione rivolta al presidente D'Agostino che ancora gode della fiducia di una rilevantissima parte della tifoseria ma che ora deve riflettere sul futuro.



