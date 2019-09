Casertana, trasferta a rischio: posticipato il match di Francavilla

di Domenico Marotta

Continuano i contatti tra D'Agostino e Ciuffarella. I due imprenditori stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo per la realizzazione del nuovo Pinto. A breve, salvo imprevisti dell'ultima ora, ci sarà la firma sul contratto. Poi si lavorerà alla predisposizione del progetto preliminare da sottoporre al Comune come primo atto della procedura per accedere al project financig. La notizia tiene banco tra i tifosi che sognano già una nuova casa per la loro squadra del cuore e, come confermato dallo stesso sindaco Marino, è seguita con entusiasmo e interessata curiosità anche dall'amministrazione. La Casertana ha lo sguardo rivolto al futuro, ma nel frattempo non dimentica la stingente quotidianità.



