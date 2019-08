La Casertana chiama Altobello: «Ma l'obiettivo resta la salvezza»

di Riccardo Marocco

Dopo il terzo e ultimo giorno di riposo concesso dal tecnico Ginestra, la Casertana torna al lavoro per preparare la sfida contro il Potenza, match valido per la prima giornata di campionato. Da oggi in poi i calciatori rossoblù lavoreranno senza soluzione di continuità, almeno fino alla prima giornata del girone di ritorno in programma il 22 dicembre prossimo quando scatterà la sosta natalizia (si riprenderà a giocare il 12 gennaio).



Ma questa che va ad iniziare potrebbe anche essere la settimana decisiva per l'arrivo del difensore centrale cui il club rossblù è alla ricerca per completare la rosa a disposizione dell'allenatore. «Ci stiamo lavorando - dice il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante - sperando di completare quanto prima l'organico, anche se mancano ancora due settimane alla fine del calciomercato».



