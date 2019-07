Casertana, le regole di D'Agostino: «Chi non sarà a Catanzaro è fuori»

di Riccardo Marocco

Ancora un giorno di riposo poi, da domani, la Casertana torna a sudare per preparare la sfida di Coppa Italia in programma domenica prossima sul campo del Catanzaro. Per il club rossoblù è la sesta partecipazione consecutiva, la settima in totale, alla più importante manifestazione tricolore che nel terzo turno vedrà l'ingresso delle squadre della massima serie. Il patron D'Agostino ha già espressamente dichiarato che in questa manifestazione ci tiene a fare bella figura e in caso di passaggio del turno la Casertana si regalerebbe lo stuzzicante derby con la Salernitana. Ma quella che sta per iniziare è anche una settimana importantissima, forse anche decisiva, per quelle che saranno le strategie definitive di mercato del club di Corso Trieste. Su quest'aspetto, infatti, lo stesso D'Agostino è stato abbastanza esplicito. «Chi non partirà con noi per Catanzaro - ha detto il patron rossoblù - sarà fuori dal nostro progetto».



