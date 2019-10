Casertana, missione possibile: Ginestra vuole continuità a Vibo

di Riccardo Marocco

Per la Casertana la parola d'ordine è continuità. Domani sul campo della Vibonese dell'ex Fabio Tito, la compagine rossoblù proverà ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi giunta a sei, frutto di tre vittorie (in successione Rende, Rieti e Catanzaro) e altrettanti pareggi sui terreni di gioco di Francavilla Fontana, Picerno e Bisceglie con gli ultimi due risultati che hanno lasciato un pizzico di amaro in bocca per come sono maturati. Dalla società, in ogni caso, si continua a mantenere un profilo basso.



