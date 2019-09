La Casertana celebra l'impresa, ma Ginestra: «Obiettivo salvezza»

di Domenico Marotta

Il meglio sta nel dessert. Perché la festa finale tra squadra e tifosi, intima, passionale, vera, vale molto di più della vittoria contro il Catanzaro. Esattamente un anno fa, stesso avversario, stesso risultato, la Casertana vincendo dava l'impressione di poter confermare le aspettative di inizio stagione. Oggi le ha superate con il sudore, la corsa, i crampi la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. La curva lo ha apprezzato ed è stata vera festa. Quasi tremila spettatori ad applaudire l'impresa dei falchetti che contro una vera e propria corazzata hanno tirato fuori gli artigli: «Quella festa è la vittoria più bella ha commentato Ginestra in sala stampa a noi il compito di coinvolgere il tifo, di entusiasmarlo attraverso il gioco e la grinta che in ogni partita cerchiamo di mettere in campo».



