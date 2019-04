La Casertana sbanca Monopoli con gol di Castaldo e vede i playoff

Prima vittoria in trasferta nel 2019 e ritorno di prepotenza in zona playoff. La Casertana vien fuori da un incubo lungo circa quattro mesi, riscopre il gusto dei tre punti lontano dal Pinto e si rilancia con forza grazie alle intuizioni brillanti di Pochesci. Casertana più forte delle assenze, dell’infortunio di D’Angelo dopo mezz’ora e di una panchina giovanissima, con Floro Flores e Pinna in distinta solo ad onor di firma. Il guizzo di Gigi Castaldo, sempre più capocannoniere del campionato, vale tre punti di platino.

