Zito sprona la Casertana: «È il momento di fare sul serio»

di Riccardo Marocco

Ci sarà ancora un mercato da definire con la ricerca di un centrale che vada a completare il reparto difensivo, ma per la Casertana è ormai tempo di pensare al campionato e ai primi punti in palio. Cresce, infatti, l'attesa per l'esordio della compagine guidata da Ciro Ginestra in programma domani sul campo del Potenza. Parafrasando un po' la Formula 1, una volta completati i test prestagionali soltanto adesso si potrà verificare se gli stessi si saranno rivelati fruttuosi per una Casertana che si presenta ai nastri di partenza del torneo con ambizioni e propositi ben diversi da quelli, pomposi, della passata stagione.



