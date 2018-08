La Casertana cala il tris: Zito dopo Castaldo e D'Angelo

di Riccardo Marocco

Il terzo botto di mercato è servito. Dopo quelli di Gigi Castaldo e Angelo D'Angelo, la Casertana ieri ha annunciato l'approdo all'ombra della Reggia anche di Antonio Zito, trentaduenne centrocampista proveniente dalla Salernitana. Un colpo comunque preannunciato, poiché con il giocatore l'accordo si era trovato già da diversi giorni tanto che lo stesso Zito aveva anche rifiutato un triennale propostogli dalla Pro Piacenza. L'ultimo ostacolo erano le pendenze contrattuali con la Salernitana, ma dopo la rescissione avvenuta nella tarda serata di giovedì, la Casertana ha potuto ufficializzarne l'arrivo. «Sono contentissimo di essere qui ha dichiarato Zito attraverso il portale ufficiale del club rossoblù . Sono stato letteralmente travolto dall'entusiasmo mostrato dal presidente D'Agostino e del direttore Martone. Nella mia carriera ho sempre puntato tutto sulle mie motivazioni e il progetto che intende portare avanti la Casertana mi ha spinto a lasciare la serie cadetta. Per me, infatti, non è assolutamente un declassamento. Quello che fa la categoria sono i professionisti e qui c'è una società che merita ben altri scenari». Curriculum di tutto rispetto per l'esterno sinistro napoletano di origine. Per lui, infatti, tanta serie B nelle file, oltre che della Salernitana, di Crotone, Juve Stabia, Ternana e Avellino e anche tre presenze nella massima serie con la casacca del Siena dieci stagioni fa. Un altro pezzo da novanta, quindi, per la Casertana che non intende certo fermarsi qui per quanto riguarda le operazioni di mercato in entrata. Per il centrocampo, infatti, resta vivo l'interesse per un altro pezzo pregiato, anch'egli proveniente dalla serie B, quell'Alessandro Bruno che attualmente è tesserato con il Livorno ma che non sembra rientrare nei piani tecnici della compagine labronica guidata da Cristiano Lucarelli. L'eventuale arrivo del trentacinquenne ex Nocerina, Latina e Pescara andrebbe a impreziosire ulteriormente la mediana rossoblù con un mix tra elementi giovani e di esperienza di tutto rispetto.



Ma per completare la rosa si guarda anche ad altri reparti, a cominciare da quello relativo alla retroguardia. Un profilo seguito dal consulente sportivo rossoblù Martone è quello di Simone Mattia, ventiduenne centrale cresciuto nelle giovanili della Lazio e che nelle ultime due stagioni, le uniche da professionista finora, ha militato nelle file della Sambenedettese, compagine con la quale ha collezionato ventiquattro presenze andando anche a bersaglio in un'occasione. Questo in attesa che il tecnico Fontana, per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere, sciolga le riserve sul croato-bosniaco Marko Zivkovic, attualmente in prova. Ma c'è anche l'attacco nei pensieri della dirigenza rossoblù. resta sempre in piedi la suggestione chiamata Felice Evacuo del Trapani, club con il quale la trentaseienne punta è contrattualmente vincolata fino a giugno del prossimo anno. Martone sogna di ricomporre la coppia Castaldo-Evacuo vista all'opera a Benevento qualche stagione fa. Altro elemento seguito per l'attacco è Pierluigi Cappelluzzo, classe 1996, punta centrale di proprietà dell'Hellas Verona compagine con la quale ha fatto anche qualche apparizione in serie cadetta.



