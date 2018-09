Castaldo perno della Casertana e Floro Flores è pronto

di Riccardo Marocco

Mancava solo l'ufficialità che, però, puntualmente è arrivata. Rieti-Casertana si giocherà a porte chiuse per l'assenza delle condizioni di sicurezza a causa del mancato completamento dei lavori riguardanti il prefiltraggio, la tribuna centrale e il settore ospiti. Lo ha stabilito la Prefettura di Rieti dopo che la Commissione di Vigilanza, agli esiti del sopralluogo dei giorni scorsi, aveva dato parere negativo sull'agibilità del «Centro d'Italia-Manlio Scopigno», l'impianto che ospita le gare interne della formazione reatina.



Lavori iniziati con grave ritardo (già il Coppa Italia il Rieti ha giocato a porte chiuse) causato da problemi di carattere burocratico. Niente pubblico, quindi, per questa prima trasferta di campionato per una Casertana che con ogni probabilità, vista la vicinanza con la località laziale, avrebbe potuto contare su un buon seguito di tifosi. Confermato l'orario serale delle 20.30 non avendo le due società trovato l'accordo per un orario differente.



