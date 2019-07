Cavese, 11 reti alla Berretti: Addessi scatenato, 5 gol

di Giuliano Pisciotta

Nuovo test e nuova goleada per la Cavese. Dopo le 13 reti rifilate al Cava United, oggi è stata la volta della formazione Berretti biancoblu nel ruolo di sparring partner della squadra di Checco Moriero. Punteggio finale di 11-1 per la prima squadra, con uno scatenato Addessi nella ripresa, autore di ben 5 centri.



Primo centro in maglia biancoblu per l'attaccante Di Roberto, in attesa che il suo tesseramento possa essere ufficializzato dalla società di patron Santoriello. Nel tabellino finale ci sono ancora Sainz Maza (doppietta), El Ouazni, Flores Heatley e capitan De Rosa, con Cozzolino a firmare l'unica rete della squadra Berretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA