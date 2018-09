Cavese, 5 sberle dal Catanzaro e Fella sbaglia un calcio di rigore

di Giuliano Pisciotta

Cavese fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Gli aquilotti rimediano un sonoro ko a Catanzaro, condannati da troppe leggerezze difensive che hanno van'ificato qualche discreto spunto in fase offensivo. Punteggio finale di 5-2 in favore dei giallorossi di Auteri, che nella prima mezz'ora sottolineano a più riprese gli errori blu della retroguardia dei metelliani, disastrosa nell'applicare la tattica del fuorigioco e puntualmente perforata nella zona di Inzoudine.



Modica modifica per sei undicesimi la formazione vista in campo domenica scorsa contro la Paganese, concedendo l'esordio dal primo minuto al portiere De Brasi, al terzino Palomeque, ai centrocampisti Mincione, Tumbarello e Nunziante, oltre all'attaccante Flores Heatley, sicuramente il migliore tra le file della Cavese.



Il primo tempo termina 3-0, causa altrettanti errori difensivi degli ospiti: ad approfittarne sono Ciccone al 13', D'Ursi al 22' e ancora Ciccone al 39'. Al 41' Flores Heatley si procura un rigore rubando il tempo a Elezaj, ma il portiere si fa perdonare neutralizzando il tiro di Fella.



Nella ripresa la Cavese parte con miglior piglio e accorcia con Flores Heatley su assist di Rosafio, reclamando per un rigore solare non concesso al 7' per fallo evidentissimo su Inzoudine. Dal possibile 3-2 al 4-1 in pochi minuti, con Celiento che insacca di testa sugli sviluppi di un corner.



Saltano gli schemi e le distanze tra i reparti si fanno più ampie. C'è dunque ancora spazio per Flores Heatley, che al 23' insacca il 4-2 dopo un gran controllo, ma dopo un solo minuto la difesa ospite concede l'ennesima leggerezza, con Silvestri che non spazza e serve un assist involontario per D'Ursi che chiude sul definitivo 5-2.

