Cavese, accordo con il Siracusa: al De Simone si anticipa alle 14.30

di Giuliano Pisciotta

La Lega Professionisti di Serie C ha accolto la richiesta della Cavese, di poter anticipare di qualche ora l'incontro esterno contro il Siracusa, dopo l'accordo col club aretuseo. In tal senso, dunque, la partita in programma sabato 3 novembre prossimo allo stadio “Nicola De Simone”, si disputerà alle 14.30.



Da calendario, il fischio d'inizio era originariamente previsto per le 16.30. Alla base delle richieste della Cavese al Siracusa e alla Lega di Serie C, le esigenze logistiche di viaggio della società di patron Santoriello. Nei prossimi giorni il club aretuseo, impegnato domani in Coppa Italia contro il Trapani, diramerà le informazioni relative alla prevendita dei tagliandi riservati ai supporters metelliani.

