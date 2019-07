Prende forma la nuova Cavese: ufficiali Kucic, Addessi e Goh

di Giuliano Pisciotta

La nuova Cavese inizia a prendere forma. Dopo l'ingaggio ufficiale del centrocampista Lulli e le conferme dei vari Bisogno, Nunziante, De Rosa, Favasuli, Sainz Maza e Castagna, il club metelliano ha annunciato altri volti nuovi alla corte di Moriero.



Sono stati infatti tesserati il portiere Matteo Kucic (classe '98, ex Trapani), gli esterni difensivi Claudio Galfano ('99, ex Marsala) e Morgan Besana ('99 ex Avezzano), gli attaccanti Simone Addessi ('95, ex Turris) e Massimo Goh ('99, scuola Juventus; nella foto).



C'è però un altro colpo in arrivo, che andrà a rinforzare il reparto arretrato con esperienza e qualità. Si tratta di Lino Marzorati, centrale cresciuto nel vivaio del Milan che nella scorsa stagione ha vinto il campionato con la maglia della Juve Stabia. Un annuncio c'è già stato da parte della società, attraverso il suo sito ufficiale, ma è stato eliminato nel breve volgere di pochi minuti.



Tuttavia è lo stesso calciatore ad aver ufficializzato il suo trasferimento attraverso il suo profilo social: nella sezione «informazioni» compare in bella mostra la dicitura «Lavora presso Cavese Calcio 1919».

