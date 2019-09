Cavese al completo col Teramo: voglia di riscatto dopo i fischi

di Giuliano Pisciotta

Sarà una Cavese animata da un grande desiderio di riscatto quella che scenderà in campo domani al Bonolis di Teramo. Gli aquilotti sono reduci da due prestazioni da dimenticare completamente, dopo la disastrosa trasferta con la Reggina e il pareggio “rubacchiato” al Menti contro la Vibonese dell'ex tecnico biancoblu Modica.



Servirà una prestazione di carattere contro gli abruzzesi, adagiati sul fondo della classifica a quota 0 punti, ma con una gara in meno e praticamente messi nella stessa situazione della Cavese quanto a concretezza in attacco e solidità difensiva.



Mister Moriero potrà finalmente contare su tutti gli effettivi, dovendo rinunciare al solo Rinaldi bloccato da uno stato febbrile. Rientrati nei ranghi i vari Marzorati, Nunziante e Polito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA