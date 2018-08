Cavese ancora in diretta televisiva: su Sportitalia il match col Catanzaro

di Giuliano Pisciotta

Nuova passerella televisiva per la Cavese in Coppa Italia di Serie C. Dopo la gara con la Paganese di domenica scorsa, Sportitalia trasmetterà in diretta anche la sfida esterna degli aquilotti con il Catanzaro, decisiva per il passaggio del turno nella manifestazione tricolore: i biancoblu hanno a disposizione un solo risultato per qualificarsi. La gara avrà inizio alle 17 e sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre e sul 225 del bouquet di Sky.

