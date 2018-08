Cavese, ancora tempo di mercato: Bettini e Sciamanna in biancoblù

di Giuliano Pisciotta

Un playmaker e un attaccante esterno sinistro si aggiungono al già nutrito roster della Cavese. La società ha ufficializzato i tesseramenti di Domenico Bettini e Jacopo Sciamanna.



Bettini, classe 1989, allunga la lista degli ex Messina in casacca biancoblu. Con i peloritani nella seconda parte della scorsa stagione, il centrale di mediana ha intervallato esperienze in Serie D e in Eccellenza, dopo aver collezionato a inizio carriera due annate tra i professionisti: nel 2008-2009 con la maglia della Pro Vercelli e nel 2010-2011 con il Celano, sempre in Seconda Divisione.



Un'esperienza con la compagine abruzzese anche per Sciamanna, nell'annata 2011-2012, con 7 reti all'attivo in Seconda Divisione dopo l'esperienza precedente al San Marino nella medesima categoria. Tanta Serie D in seguito, con una prolifica annata tra le file della Correggese (campionato 2016-17) con ben 23 centri in 31 presenze. L'anno scorso il ritorno tra i professionisti, con la casacca della Reggina.

