Cavese: arriva D'Ignazio dal Napoli, anche Marzupio alla corte di Moriero

di Giuliano Pisciotta

Si rimpingua la rosa a disposizione di Checco Moriero. La Cavese ha infatti ufficializzato due nuove operazioni di calciomercato in entrata. In prestito dal Napoli arriva l'esterno sinistro Luigi D'Ignazio, terzino che all'occorrenza può alzare il suo raggio d'azione in mediana. Classe 1998, dopo due annate da titolarissimo nella Primavera azzurra, ha collezionato presenze in Serie C e Serie D con Cuneo e Sambenedettese, intervallate dalla breve parentesi tra le file del Bari nella passata stagione.



Proviene invece dal vivaio dell'Inter l'altro acquisto biancoblu, Manuel Marzupio, difensore centrale classe 2000 che è reduce da due stagioni positive alla Virtus Begamo in Serie D. Marzupio arriva a Cava de' Tirreni a titolo definitivo, con un accordo biennale.

