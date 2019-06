Cavese: attesi i lavori allo stadio. L'alternativa è il Romeo Menti

di Giuliano Pisciotta

Lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia potrebbe essere inizialmente indicato come campo di gioco per le gare casalinghe della Cavese, al momento dell'iscrizione dei biancoblu al prossimo campionato di Serie C.



Lo stadio Simonetta Lamberti, già in fase di adeguamento strutturale per le Universiadi estive, avrà bisogno di ulteriori interventi - già deliberati dal Comune -, per i quali sarà presentata richiesta di finanziamento all'Istituto del Credito Sportivo.



Questo l'argomento trattato oggi dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli nell'incontro con Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C, in città per incontrare le istituzioni proprio in merito alla questione stadio. L'incontro è solo il primo step di un costante contatto tra amministrazione comunale e vertici della Serie C, per seguire passo passo l'iter di approccio burocratico della Cavese alla nuova stagione.

