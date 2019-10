Cavese, a Bari l'esame di maturità: Campilongo, «squadra in crescita»

di Giuliano Pisciotta

«Mi aspetto una Cavese in fase di crescita sul piano mentale e sul piano fisico, ma soprattutto sotto l’aspetto tattico». Così mister Campilongo anticipa quelli che potrebbero essere i “contenuti” della trasferta di Bari per la Cavese. Aquilotti all'esame di maturità nella sfida del San Nicola, ma Campilongo evita di caricare troppo la sfida di tensioni per i suoi: «Abbiamo lavorato su una settimana tipo a dispetto dei tre impegni ufficiali in sette giorni, tra cui quello di Catania e il derby con l’Avellino, fondamentale sul piano psicologico. Abbiamo lavorato bene, riacquistando anche la giusta serenità».



Il tecnico ha incoraggiato i giovani del gruppo, sottolineando che «quando i risultati non arrivano, è ingiusto prendersela appunto con i giovani; la loro crescita è anche determinata dalla crescita dell’intera squadra. Oggi la Cavese sta crescendo con risultati e serenità, avendo anche benefici sul piano fisico e sul piano tattico».



Trasferta dura al San Nicola per gli aquilotti. «L’avversario? Massimo rispetto per il Bari, ma andremo lì a giocarcela con le nostre armi: corsa, cattiveria agonistica e organizzazione».



Prima convocazione per il nuovo acquisto Sandomenico, ma è chiaro che toccherà attendere prima di poterlo vedere titolare. Campilongo puntualizza che l’atleta «deve lavorare, pur avendo fatto allenamento con l’Equipe Campania. Ha voglia, s’impegna, ma al momento non ha la condizione giusta. E poi al momento abbiamo esterni forti e in gran forma».

