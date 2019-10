Cavese in bianco con la Casertana: lo 0-0 non smuove la classifica

di Giuliano Pisciotta

Primo tempo un po' più vivace, ripresa senza grossi sussulti. Rapido riassunto del match tra Cavese e Casertana, che chiudono a reti inviolate sul sintetico del Romeo Menti di Castellammare.



Nella prima frazione gli aquilotti creano opportunità con Bulevardi e Di Roberto, trovando prima l'esterno della rete, poi l'intervento di Crispino. In mezzo, la parata di Bisogno sul tentativo di Caldore e la traversa scheggiata da Castaldo con una bella conclusione.



Nella ripresa bisogna aspettare le battute finali per l'unico botta e risposta che emerge dalla noia. Goh sulla sponda biancoblu e Starità su quella rossoblu ci provano senza esito, lasciando invariato il punteggio: lo 0-0 non scuote per nulla la classifica delle due compagini, con la Casertana ancora in zona playoff e la Cavese che ne resta staccata di 2 lunghezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA