Cavese, i biglietti per Vibo Valentia: match in notturna allo stadio Razza

di Giuliano Pisciotta

Trasferta libera a Vibo Valentia per i tifosi della Cavese. I supporters metelliani potranno dunque partire alla volta della Calabria, in vista del match in programma sabato sera alle 20.30, allo stadio Razza.



È partita anche la prevendita dei biglietti per l'impianto di Vibo. I tifosi aquilotti potranno acquistare i tagliandi presso la cartoleria Tirrena di corso Mazzini, fino alle 19 di domani. Il costo del biglietto intero è di 12 euro. Previsti varie tipologie di tagliandi ridotti: per le donne 7 euro, per i ragazzi dai 13 ai 16 anni 5 euro, per i bambini fino 12 anni 3 euro.

