Cavese, bis in trasferta in 3 giorni: Rosafio-gol, aquilotti in zona playoff

di Giuliano Pisciotta

Due vittorie esterne in tre giorni. Prima Viterbo, poi Monopoli e la Cavese aggancia la zona playoff nel girone C di Serie C. Gli aquilotti vincono con una rete di Rosafio, disputando un'ottima gara soprattutto nella prima frazione di gioco. Alla mezz'ora si sblocca il punteggio, ma fino all'intervallo l'undici di Modica non concretizza tre nitide opportunità per incrementare il bottino.



Il Monopoli tira fuori la testa nella ripresa, colpendo un palo esterno con Berardi nelle prime battute e una traversa con Gerardi nel finale. La fortuna aiuta dunque una Cavese più audace rispetto al periodo a cavallo tra il mese di marzo e aprile.



Una Cavese che aggancia finalmente il trenino della post-season promozione e può coltivare, a 180' dal termine della stagione regolare, anche quelle ambizioni in più delle quali patron Santoriello aveva apertamente parlato diverse settimane fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA