Cavese, Bulevardi per la mediana: trasferta libera per i tifosi dell'Avellino

di Giuliano Pisciotta

La Cavese accoglie in gruppo un volto nuovo. Il club ha rinfoltito la zona nevralgica del campo, tesserando il 24enne Danilo Bulevardi. L'atleta siciliano è cresciuto nel vivaio del Pescara, club con cui ha collezionato anche due presenze in Serie B. Il resto della carriera è stata interamente spesa in Serie C, con le casacche di Ischia, L'Aquila, Teramo, Pordenone e, nelle ultime due stagioni, Robur Siena.



Adattabile anche a giocare sulla corsia destra, Bulevardi è un centrocampista centrale che bene si inquadra nel sistema tattico di Salvatore Campilongo. Era fino a oggi svincolato e porta in dote alla Cavese un ruolino di oltre 100 presenze tra i professionisti, con 8 gol all'attivo.



Intanto, in vista della gara interna con l'Avellino, la Prefettura di Napoli ha concesso trasferta libera ai supporters irpini, con conseguente apertura della prevendita dei biglietti - 10 euro il costo - per il match in programma domenica 29 settembre alle 15, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

