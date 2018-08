Cavese, c'è anche Migliorini: tesserato il jolly ex Messina

di Giuliano Pisciotta

Ufficialità anche per Andrea Migliorini. Il centrocampista classe 1988 ex Messina si accasa ufficialmente alla Cavese, su esplicita richiesta del tecnico Giacomo Modica. Perno centrale della linea mediana nel 4-3-3, Migliorini è un playmaker classico che però può anche adattarsi facilmente ad agire da difensore centrale.



Seconda esperienza al sud per il nuovo atleta biancoblu, che dopo l'esordio in Serie B a Livorno nella stagione 2008-2009, ha indossato le maglie di Pro Patria, Spal, Unione Venezia, Delta Porto Tolle, Pordenone, Mestre e Rovigo. Per Migliorini anche esperienze all'estero, nella Serie A slovena con la maglia del Kuka Koper e nella prima divisione australiana con il Melbourne Heart.

