Cavese in C nel ricordo del Leone: ritirata la numero 6 di Catello Mari

di Giuliano Pisciotta

Un ennesimo atto d'amore nei confronti di un atleta rimasto nel cuore dei tifosi e nella storia della Cavese. Il club biancoblù ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro l'autorizzazione per non assegnare, per il prossimo campionato di Serie C, la maglia numero 6 che fu di Catello Mari. Il presidente della Lega di Serie C Gabriele Gravina ha favorevolmente accolto l'istanza del patron metelliano Massimiliano Santoriello che, durante la serata di presentazione ufficiale della squadra, ha simbolicamente donato la casacca ufficiale col numero 6 ai familiari del compianto difensore aquilotto.

