Cavese, continua il «mal di gol»: anche con la Sicula finisce 0-0

di Giuliano Pisciotta

Secondo 0-0 di fila per la Cavese, fermata sul pari in bianco al “Simonetta Lamberti” dalla Sicula Leonzio. La formazione di Giacomo Modica evidenzia ancora una volta qualche problema in fase di finalizzazione, sprecando diverse ghiotte opportunità per perforare la retroguardia etnea. Dal canto suo, la Sicula non ha fatto barricate, riuscendo ad arrivare a conclusioni pericolose sulle quali però Vono s’è dimostrato attento e reattivo.



Nella prima frazione, dopo il botta e risposta che impegna Narciso da una parte e Vono dall’altra, la Cavese recrimina per un gol annullato per dubbio fuorigioco: in gol ci va Tumbarello, ma l’assistente annulla dopo averci pensato su per ben più di qualche secondo.



Incredibile quanto accade a metà frazione, con un fulmineo contropiede condotto da Rosafio che, dopo aver dribblato Narciso in uscita, si vede anticipare dal suo compagno di reparto Sciamanna, capace tuttavia di sbagliare la mira a porta vuota.



La Cavese arriva ancora nell’area ospite, ma non concretizza fino all’intervallo. Nella ripresa, Palomeque va ko e viene sostituito da Nunziante. Si scatena il diluvio, ma si continua regolarmente a giocare. Gammone, che nel finale sarà espulso, fa tremare i polsi al pubblico di casa con una sventola che Vono devia sul palo. Il portiere biancoblu strappa ancora applausi prima sulla punizione di Sainz Maza, poi in uscita su Russo, evitando un’immeritata beffa.

