Coppa Italia, Cavese a Catanzaro ma Modica: «Non guardo il risultato»

di Giuliano Pisciotta

«Saremo di fronte a una squadra attrezzata per obiettivi importanti. Mi aspetto una Cavese migliore dal punto di vista delle distanze di gioco e un po’ di compattezza in più in campo rispetto a quanto visto nell’ultimo quarto d’ora contro la Paganese». Giacomo Modica presenta così l’impegno di domani in Coppa Italia. I biancoblu si giocano il passaggio del turno contro il Catanzaro, possibile solo con un successo al Ceravolo.



Modica però non concentra la sua attenzione sul risultato: «In questa fase della stagione guardo esclusivamente la prestazione in campo dei ragazzi. Quello con il Catanzaro è un test più che impegnativo e per me sarà l’occasione per capire qual è il nostro livello dopo cinquanta giorni di lavoro. L’importante è guardare a noi stessi, senza pensare troppo agli avversari; in caso di risultato negativo, di sicuro non ci demoralizzeremo in vista del campionato».



In chiave mercato, chiusa la campagna trasferimenti, c’è ancora spazio per tesserare gli svincolati, ma Modica puntualizza che «al momento la Cavese può ritenersi completa. Sono contento della campagna acquisti fatta, sebbene non è mai certo di aver fatto tutto alla perfezione. Per ora andiamo avanti così, poi se ci sono le condizioni per inserire qualche altro atleta che possa fare al caso nostro, senza rompere gli equilibri raggiunti, sappiamo che la società è pronta a eventuali rinforzi».



Fuori dalla lista dei convocati, tutti indisponibili, i vari Bisogno, Migliorini, Lia, Sciamanna, Bruno e Landri. Bettini rientra tra i disponibili dopo la squalifica.

