Cavese corsara dopo ben sei mesi: Germinale stende il Rende a Vibo

di Giuliano Pisciotta

La vittoria esterna in campionato mancava dal 20 aprile scorso. Monopoli-Cavese 0-1, gol di Rosafio al 35' del primo tempo su assist di Sainz Maza. Poco meno di 6 mesi dopo si torna a gioire lontano dal terreno amico. Al Luigi Razza di Vibo Valentia, gli aquilotti battono il Rende per 1-0, con gol di Germinale al 35' della ripresa, ancora con Sainz Maza a mettere il piede nell'azione vincente.



Nel primo tempo la Cavese non brilla certo contro i calabresi, che al momento contendono al Rieti il ruolo di “Cenerentola” del girone C di Serie C. Nella ripresa i cambi restituiscono verve alla formazione di Campilongo, che crea qualcosina in più. Sandomenico e Sainz Maza fanno le prove, Germinale piazza la zampata vincente a 10 giri di lancette dal triplice fischio, allontanando gli aquilotti dalla zona playout e cancellando la debacle di Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA