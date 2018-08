Cavese decimata con la Paganese: sette indisponibili per mister Modica

di Giuliano Pisciotta

Sarà una Cavese incompleta quella che riceverà domani pomeriggio la Paganese al lo stadio Lamberti. Prima uscita ufficiale per gli aquilotti di Giacomo Modica, che dovranno fare a meno di ben sette atleti. Squalificato il centrocampista Bettini e con Palomeque in attesa di transfer, i biancoblu non potranno disporre nemmeno degli infortunati Bisogno, Licata, Landri, oltre a Lia e Migliorini in attesa della migliore condizione fisica. Già in lista convocati gli attaccanti Zmimer e Sciamanna, ultimi arrivati in ordine di tempo tra le file degli aquilotti.



Modica potrebbe affidarsi in difesa, a protezione del portiere Vono, a un quartetto formato da Bruno, Silvestri, Manetta e Inzoudine. In mediana il volto nuovo Tumbarello dovrebbe completare il terzetto coi confermati Logoluso e Favasuli. Capitan De Rosa agirà invece al centro dell'attacco, affiancato da Fella e Rosafio.

