Cavese: depositata la domanda di iscrizione al campionato '19-'20

di Giuliano Pisciotta

Incartamenti pronti, adempimenti burocratici completati. La Cavese ha depositato oggi la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2019-2020. Il segretario Giuseppe Pascarelli ha consegnato, presso la sede della Lega di Serie C a Firenze, la fideiussione e tutta la documentazione richiesta.



Nell'istanza di partecipazione al prossimo torneo di terza serie, la Cavese ha provvisoriamente indicato lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia come campo di gioco per le gare casalinghe. La scelta è dovuta eesclusivamente perché lo stadio Simonetta Lamberti è attualmente interessato dagli interventi strutturali in vista dell'Universiade 2019.

