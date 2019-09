Cavese, dietro-front Santoriello: il patron «silura» Checco Moriero

di Giuliano Pisciotta

Non più di 24 ore fa un'intervista in cui la posizione del tecnico era ritenuta blindata, perché i tempi non sarebbero stati maturi per un cambio di rotta così radicale. Nel pomeriggio di oggi la doccia fredda per l'allenatore: la Cavese ha esonerato Checco Moriero!



La sensazione di possibile rottura era venuta fuori dopo la sconfitta di ieri a Teramo, giunta al termine di una partita in cui, obiettivamente, gli aquilotti avevano destato un'impressione nettamente migliore rispetto alle disastrose prove contro Reggina e Vibonese. Gli aquilotti, sul parziale di 1-0, sono stati fermati dalla traversa che, col senno di poi, ha sancito il destino del trainer pugliese, che a Cava de' Tirreni colleziona il suo settimo esonero in carriera, dopo quelli con Frosinone, Grosseto (due volte), Lecce, Catanzaro e Sambenedettese.



In pole position per la sua successione c'è Sasà Campilongo, già alla guida degli aquilotti dal 2004 al 2007. Altri candidati sarebbero Eziolino Capuano e l'ex attaccante del Napoli, Davide Dionigi.

