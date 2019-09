Cavese a digiuno anche a Teramo: già scotta la panchina di Moriero?

di Giuliano Pisciotta

La Cavese resta ancora a secco di vittorie in questo campionato. Gli aquilotti rimediano contro il Teramo il secondo ko stagionale in altrettanti incontri in trasferta. Punteggio finale di 2-0 per i biancorossi, che ottengono il primo successo di questa annata e scavalcano in classifica proprio gli aquilotti, ora quartultimi a quota 2 punti.



La squadra di Moriero mostra progressi rispetto alle ultime due prove disastrose contro Reggina e Vibonese, ma non riesce comunque a trovare gli spunti giusti per fare gol. Al contrario di un Teramo che alla mezz'ora sblocca il punteggio sfruttando la prima disattenzione difensiva della Cavese: sul cross di Di Matteo dalla sinistra, Magnaghi è pronto a centro area a battere Bisogno.



Nella ripresa, dopo il prodigioso riflesso dello stesso Bisogno sulla sfortunata deviazione di Matino, la Cavese colleziona due opportunità per rimettere in equilibrio il risultato. Ci prova prima Lulli, ex di turno, ma trova Tomei pronto a bloccare il rasoterra. Poi ci si mette pure la sfortuna, con Matera che manda la sfera a impattare sulla traversa, prima di toccare il corpo di Tomei e finire in corner.



Nel finale il colpo del ko, con un gran gol di Bombagi che manda la sfera a insaccarsi nel “sette” e di fatto chiude i conti del match, mandando sulla graticola mister Moriero dopo sole quattro giornate di campionato.

