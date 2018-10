Cavese, dischetto ancora tabù: ko a Vibo e testa già al Matera

di Giuliano Pisciotta

Dischetto ancora tabù per la Cavese. Nella gara con la Vibonese, conclusa con il successo dei calabresi per 2-0, i biancoblu falliscono il terzo rigore stagione - due con Fella, ieri con Rosafio - proseguendo nel lungo digiuno in termini di gol realizzati.



Per il terzo match di fila gli aquilotti non trovano la via della rete, stavolta rimettendoci le penne rispetto alle due uscite precedenti. Qualche mugugno dei tifosi comincia ad arrivare proprio in questi termini, con Fella e Rosafio a fare da bersagli principali delle critiche dei supporters.



La sconfitta di Vibo Valentia va smaltita però in tutta fretta, perché martedì sera al Simonetta Lamberti sarà di scena un Matera che non vive certo una situazione migliore rispetto ai metelliani. Dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla, infatti, il presidente dei lucani Nico Andrisani ha sonoramente bacchettato squadra e tecnico, definendoli arrendevoli e mediocri. Martedì sera, a pochi passi dal semaforo verde del torneo, quella tra Cavese e Matera sembra avere già i numeri della sfida-salvezza.

