Cavese, domenica test casalingo: al Lamberti arriva la Gelbison

di Giuliano Pisciotta

Doppio test per la Cavese dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C e in attesa dell'avvio del campionato. Gli aquilotti di Giacomo Modica hanno in programma per domani una sgambatura con la formazione Juniores, che parteciperà appunto al campionato Juniores Serie D. Domenica, invece, più impegnativo il test, in programma sempre allo stadio Simonetta Lamberti, con i rossoblu della Gelbison, formazione ai nastri di partenza del campionato di Serie D. Per quest'ultima sgambatura sarà in seguito comunicato l'orario d'inizio.



Intanto, facendo un passo indietro al match di coppa di Catanzaro, la Cavese ha subito un'ammenda di 500 euro dal Giudice Sportivo perché i sostenitori biancoblu hanno arrecato danni, con scritte alle pareti dei servizi igienici dello stadio Nicola Ceravolo. Il giudice sportivo ha imposto alla Cavese il risarcimento delle spese di ripristino, qualora fossero richieste dall'ente che gestisce l'impianto di Catanzaro.

