Cavese, il ds Lamazza è già carico: «La squadra è quasi al completo»

di Giuliano Pisciotta

«Arrivo in una società ben strutturata che ha un progetto importante». Così ha esordito Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Cavese, nel giorno della sua presentazione a stampa e tifosi. Il presidente Massimiliano Santoriello gli ha affidato le chiavi della squadra, con fiducia incondizionata per la costruzione della squadra ai nastri di partenza del prossimo campionato.



«La mia avventura è iniziata in modo un po’ rocambolesco - sorride Lamazza -. A mettermi in contatto con la società è stato mister Giacomo Modica, poi nei giorni seguenti le strade del tecnico e della Cavese si sono separate. Sento il peso di una grande responsabilità, visto che eredito la carica di Peppino Pavone, un dirigente che ha fatto la storia del calcio».



Sulla squadra, il diesse biancoblu è sicuro: «Abbiamo creato un giusto mix tra atleti esperti e giovani che sono tutte prime scelte. Per essere completi manca un solo tassello in difesa, ma non abbiamo fretta per concludere l’operazione».

