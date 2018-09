Cavese, ecco i numeri di maglia: la 6 al «Leone», la 10 al capitano

di Giuliano Pisciotta

Manca la numero 6 di Catello Mari, con l’avallo della Lega di Serie C, per rendere ancor più indelebile il ricordo del “Leone”. Dalla 1 alla 29, la Cavese ha ufficializzato i numeri di maglia degli atleti aquilotti per la nuova stagione sportiva in Lega Pro.



1, 12 e 22 i numeri dei portieri Vono, Bisogno e De Brasi. Numero 10, inutile sottolinearlo, sulle spalle di Claudio De Rosa, capitano dei biancoblu di Giacomo Modica. E via via tutti gli altri: 2 Palomeque, 3 Silvestri, 4 Migliorini, 5 Manetta, 7 Rosafio, 8 Favasuli, 9 Sciamanna, 11 Fella, 13 Marino, 14 Tumbarello, 15 Mincione, 16 Buda, 17 Logoluso, 18 Flores Heatley, 19 Licata, 20 Bettini, 21 Landri, 23 Bruno, 24 Agate, 25 Zmimer, 26 Di Fazio, 27 Inzoudine, 28 Nunziante, 29 Lia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA