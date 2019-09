Cavese, l'ex Modica sfiora il blitz: Di Roberto la raddrizza al 92'

di Giuliano Pisciotta

Pareggio all'ultimo respiro per la Cavese, che rischia seriamente il ko interno con la Vibonese dell'ex Modica, ma riesce a strappare un punto in pieno recupero con Di Roberto.



I calabresi collezionano numerose occasioni da gol nelle due frazioni di gioco. Nei primi 20 minuti della prima frazione, infatti, la Vibonese sfiora il vantaggio in almeno tre nitide azioni. Taurino al 7' si invola sul filo del fuorigioco, ma fallisce di poco la mira. Ancora più clamoroso il gol divorato da Tumbarello, altro ex, incapace di deviare in porta da distanza ravvicinatissima. A chiudere il trittico di chance è la punizione di Petermann, deviata in angolo dall'elastico Bisogno.



La Cavese è tutta nel colpo di testa mal calibrato di El Ouazni, che arriva poco prima del vantaggio ospite. Al 35' Pugliese, ennesimo ex di turno, chiama ancora Bisogno all'intervento in angolo. Poco dopo Malberti si fa trovare pronto da buona posizione e segna lo 0-1.



Nella ripresa la Cavese sembra avere un'altra testa, ma le occasioni pericolose sono tutte della Vibonese. Al 16' Del Col conclude dopo un triangolo con Ciotti, chiamando Bisogno all'intervento provvidenziale. Alla mezz'ora ci prova lo stesso Ciotti su errore di D'Ignazio, ma la palla finisce ancora fuori.



In pieno recupero, la dura legge del gol punisce severamente i tanti sprechi della Vibonese, con Di Roberto che restituisce un sospiro di sollievo alla Cavese, ma non risparmia alla formazione di Checco Moriero una consistente dose di fischi al termine del match.

