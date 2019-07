Cavese, fantasia al potere: colpo Russotto per i biancoblu

di Giuliano Pisciotta

Un nuovo colpo importante, per un vero e proprio attacco stellare. La Cavese ha formalizzato il tesseramento dell'esperto Andrea Russotto, 31enne fantasista che ha militato in passato anche tra le file del Napoli, in Serie A, nella stagione 2008-2009.



Treviso, Crotone e Livorno in B, poi tanta C per il nuovo atleta biancoblu, con lunghe parentesi al Catanzaro e al Catania, oltre alle stagioni trascorse con le maglie di Carrarese e Sambenedettese.



Il colpaccio Russotto arriva dopo il tesseramento di due giovani classe 2000: il portiere Alessandro D'Andrea, titolare della Primavera del Napoli nella passata stagione e il centrocampista Gianmaria Guadagno, cresciuto tra i vivai di Salernitana, Lazio e Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA