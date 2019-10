Cavese, filotto negativo in trasferta: il Bari passeggia sugli aquilotti, 4-0

di Giuliano Pisciotta

La Cavese non vuole proprio saperne di fare punti lontano dalle mura amiche. Nel pomeriggio, gli aquilotti rimediano la quarta sconfitta su altrettante trasferte, tornando da Bari con 4 gol sul groppone. I ragazzi di Campilongo provano a tener botta, ma i biancorossi sono più concreti e alla fine meritano il successo.



Dopo un bel riflesso di Bisogno su Perrotta, i padroni di casa passano con Di Cesare, che sceglie bene il tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Costa. La Cavese ci prova con Russotto senza successo, subendo un minuto dopo il raddoppio di Antenucci, scattato sul filo del fuorigioco e bravo a freddare Bisogno.



Nella ripresa il Bari dilaga e il punteggio potrebbe andare anche oltre il tris di Costa e il poker realizzato da Sabbione con un rinvio che si trasforma in velenosa conclusione da distanza siderale. Nel finale è Kupisz a sfiorare la “manita”, chiudendo il taccuino delle occasioni. Per gli aquilotti sconfitta senza attenuanti, per i galletti primo successo interno e trend sempre più positivo dopo l'avvento in panca di Vivarini.

