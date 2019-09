Cavese: Germinale in, Castagna out Campilongo chiede «testa e cuore»

di Giuliano Pisciotta

Rientro nei ranghi di Germinale, parcheggio ai box per Castagna. L'attaccante ha recuperato dal suo problema fisico; il centrocampista ha invece accusato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra e dovrà stare fermo almeno due settimane, in attesa di valutare in via definitiva l'entità dei tempi di recupero.



Ancora in bacino di carenaggio pure Lulli, che salterà il match con l'Avellino. Prima convocazione invece per Danilo Bulevardi, fresco di tesseramento e già a disposizione di mister Campilongo.



Domani alle 15 gli aquilotti ospitano al Menti l'Avellino di Ignoffo, ex compagno di squadra di Campilongo ai tempi del Palermo. Il trainer biancoblu non usa mezzi termini: «Mi aspetto una Cavese che scenda in campo con la testa e con il cuore».



Ex biancoverde, Campilongo sottolinea i ricordi positivi della sua esperienza in Irpinia, ma si concentra maggiormente sulle caratteristiche della squadra avversaria, «molto rognosa e scorbutica, che si difende bene e sa far male nelle ripartenze. Loro vengono da due sconfitte consecutive e sono ovviamente molto arrabbiati. Dobbiamo approcciare bene alla partita, con una gran voglia di vincere. Siamo una squadra che ha tante qualità, ma dobbiamo essere più bravi a capire quando dobbiamo essere aggressivi e quando dobbiamo palleggiare e gestire».

