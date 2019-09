Cavese, Germinale ko per Catania: El Ouazni pronto al ritorno dal 1'

di Giuliano Pisciotta

Nemmeno il tempo di gioire per il gol che ha sancito la prima vittoria in campionato della sua nuova squadra, che subito c'è da fare sosta ai box per rimettere a posto i muscoli. La Cavese non potrà disporre del centravanti Germinale in vista dell'ostica trasferta di Catania, in programma domani.



In bacino di carenaggio c'è anche Lulli, che aveva già marcato visita domenica contro la Paganese. Campilongo potrebbe modificare solo sensibilmente la formazione che due giorni fa non ha concesso occasioni ai liguorini. L'unica variante potrebbe essere El Ouazni, pronto a ritrovare una maglia da titolare al centro dell'attacco biancoblu.



Di fronte ci sarà un Catania “avvelenato” dopo le quattro sberle rimediate a Monopoli, in un ambiente a dir poco rovente visto il muro contro muro tra società e tifoserie. Tante le assenze per il tecnico rossazzurro Camplone, che ha allenato la Cavese tra i professionisti nella stagione 2008-2009.

