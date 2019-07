Cavese, goleada nel primo test: 13-0 ai «cugini» del Cava United

di Giuliano Pisciotta

Prima goleada estiva per la Cavese nel ritiro di Sturno. I biancoblu hanno disputato una sgambatura coi “cugini” del Cava United - formazione dilettantistica metelliana -, chiusa col punteggio di 13-0. Tre tempi da 30' minuti ciascuno, durante i quali il tecnico Moriero ha fatto ruotare tutti gli atleti a disposizione, eccezion fatta per Russotto, Goh e D'Ignazio, che hanno sostenuto un lavoro differenziato.



A segno in pratica l'intera batteria offensiva, ad eccezione di Di Roberto e appunto di Goh e Russotto. In evidenza Stranges, autore di una tripletta nell'ultima frazione di gioco. Doppia firma invece per Sainz Maza e Flores Heatley, con singoli sigilli per i vari El Ouazni, Addessi, Vekic, Marzupio e Carrasco Ferreyra.



Prime indicazioni positive sul piano tattico per Moriero, che ha disposto i suoi con un 4-3-3 che rappresenta una sorta di continuità con l'impostazione data nella scorsa stagione da Modica. Da sottolineare anche la nutrita presenza, sulla tribunetta dello stadio Il Castagneto, di una nutrita schiera di supporters biancoblu che ha fatto sentire il proprio sostegno alla squadra per l'intera durata della sgambatura.

