Cavese al completo a Pregiato, esordio in notturna con il Picerno

di Giuliano Pisciotta

Gruppo al completo per mister Checco Moriero. La Cavese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti dopo il weekend lungo di pausa concesso dal tecnico, all'indomani dell'ultimo test-match di Manocalzati. La squadra si è ritrovata ieri sul sintetico di Pregiato per iniziare il programma standard in vista delle gare di campionato. Oggi doppia seduta, con mattinata al Gigino Leo di Siano e pomeriggio di nuovo all'Antonio Desiderio di Cava de' Tirreni.



C'è grande attesa per la prima ufficiale nella nuova stagione di Serie C. Domenica gli aquilotti esordiranno contro il neopromosso Picerno di Mimmo Giacomarro, squadra che l'anno scorso in Serie D ha dato prova di giocare un ottimo calcio. Tutt'altra storia ovviamente tra i professionisti, sebbene per la truppa di Moriero sia fondamentale un approccio perfetto alla gara.



La Lega di Serie C ha intanto accolto la richiesta congiunta dei due club per la variazione di orario: la gara Cavese-Picerno si disputerà in notturna allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia - stante l'indisponibilità del Simonetta Lamberti - con fischio d'inizio alle 20.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA