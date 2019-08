Cavese, Guadagno in dubbio: ufficializzati i numeri di maglia

di Giuliano Pisciotta

La Cavese sosterrà domani mattina l'ultimo allenamento a Siano, prima della partenza alla volta del Friuli Venezia Giulia, in vista dell'esordio in Tim Cup al Nereo Rocco contro la Triestina. Un solo dubbio per mister Moriero, relativo alle condizioni fisiche di Guadagno che oggi ha svolto un allenamento differenziato rispetto al gruppo. Domani pomeriggio la squadra partirà per Trieste, dove sabato mattina è in programma la seduta di rifinitura.



Intanto la società ha ufficializzato i numeri di maglia per la gara di coppa. Non c’è ovviamente la numero 6, quella che resterà per sempre sulle spalle del “leone” Catello Mari. Rispetto alla scorsa stagione, hanno conservato la stessa maglia il portiere Bisogno (12), il jolly Nunziante (28) e il centravanti Flores Heatley (18). Qui di seguito l’elenco completo:



1 Kucich; 3 D’Ignazio; 4 Castagna; 5 Lulli; 6 Catello Mari; 7 Di Roberto; 8 Favasuli; 9 El Ouazni; 10 De Rosa; 11 Sainz-Maza; 12 Bisogno; 13 Marzupio; 14 Addessi; 15 Barba; 17 Stranges; 18 Flores Heatley; 19 Petrosino; 20 Besana; 21 Matera; 22 Rinaldi; 23 Galfano; 24 Marzorati; 25 Spaltro; 26 Matino; 27 Guadagno; 28 Nunziante; 29 Goh; 30 Russotto;

